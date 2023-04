La casquette de Prévert 26 Rue du Pont Louis, 22 juin 2023, Lescar.

Un spectacle de JacqueLine Bellido. Souvent homme au chapeau, Prévert fut aussi « l’homme à la casquette ». Vissée à son crâne, en a-t-elle reçu en direct, des coups de coeur, des coups de sang, de folie, de révolte, d’amour, d’humour, des mots fous, des mots sages, des mots

d’ivresse et de tendresse..

2023-06-22

26 Rue du Pont Louis l’Instant café

Lescar 64230 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



A show by JacqueLine Bellido. Often a man with a hat, Prévert was also a « man with a cap ». Screwed to his skull, it received live, blows of heart, blows of blood, madness, revolt, love, humor, crazy words, wise words, words

of drunkenness and tenderness.

Un espectáculo de JacqueLine Bellido. A menudo hombre con sombrero, Prévert era también un « hombre con gorra ». Atornillado a su cráneo, recibía en directo, golpes de corazón, golpes sangrientos, locura, revuelta, amor, humor, palabras locas, palabras sabias, palabras

de embriaguez y de ternura.

Eine Aufführung von JacqueLine Bellido. Prévert war oft ein Mann mit Hut, aber auch ein « Mann mit Mütze ». An seinen Schädel geschraubt, erhielt er davon direkt Herzschläge, Blutstürme, Wahnsinn, Revolte, Liebe, Humor, verrückte Wörter, weise Wörter, Wörter

der Trunkenheit und der Zärtlichkeit.

