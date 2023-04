Journées Européenne de l’archéologie Place Royale, 17 juin 2023, Lescar.

– Musée: collection d’objets archéologiques relatifs à l’histoire de Lescar, première capitale du Béarn : 10h30 à 12h et 14h à 18h

– visite du jardin médiéval: de 14h à 17h.

2023-06-17 à ; fin : 2023-06-17 18:00:00. EUR.

Place Royale

Lescar 64230 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



– Museum: collection of archaeological objects relating to the history of Lescar, first capital of Bearn: 10:30 am to 12 am and 2 pm to 6 pm

– visit of the medieval garden: from 14h to 17h

– Museo: colección de objetos arqueológicos relacionados con la historia de Lescar, primera capital de Bearn: de 10:30 a 12:00 y de 14:00 a 18:00 h

– visita del jardín medieval: de 14:00 a 17:00 h

– Museum: Sammlung archäologischer Objekte zur Geschichte von Lescar, der ersten Hauptstadt des Béarn: 10:30 bis 12 Uhr und 14 bis 18 Uhr

– besuch des mittelalterlichen Gartens: von 14 bis 17 Uhr

Mise à jour le 2023-03-30 par OT Pau