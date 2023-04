Concert « Trio Good Vib’s » Chemin Lasbourdettes, 9 juin 2023, Lescar.

Dans le cadre du Marché des producteurs locaux, avec les voix chaleureuses de Lolita et Polo, la guitare envoûtante de Thierry. Pour s’évader au son des plus grands tubes en version acoustique..

2023-06-09 à ; fin : 2023-06-09 . EUR.

Chemin Lasbourdettes Lac des Carolins

Lescar 64230 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



As part of the local producers’ market, with the warm voices of Lolita and Polo, and the bewitching guitar of Thierry. To escape to the sound of the greatest hits in acoustic version.

En el marco del Mercado de Productores Locales, con las cálidas voces de Lolita y Polo, y la hechizante guitarra de Thierry. Para evadirse al son de los grandes éxitos en versión acústica.

Im Rahmen des Marktes der lokalen Erzeuger, mit den warmen Stimmen von Lolita und Polo und der betörenden Gitarre von Thierry. Um zu den Klängen der größten Hits in akustischer Version dem Alltag zu entfliehen.

Mise à jour le 2023-04-19 par OT Pau