Festival de théâtre amateur 24 Rue du Pont Louis, 17 mai 2023, Lescar.

Durant une semaine, du 12 au 20 mai, le théâtre de « la Charcuterie » à Lescar vous présente son festival: une pièce chaque soir, interprétée par des compagnies extérieures.

Ce soir: « Il n’y a plus rien qui va !

Comédie satirique de Dominique Durozier, par l’Atelier Dominique des Mutins [Lescar]

« Il n’y a plus rien qui va, plus rien qu’est comme avant ». Dans le square d’une grande ville se croisent les habitués du lieu : Nana et Adélaïde, clochardes et bonnes vivantes, le Policier

municipal débonnaire, Isis la jeune fille adoptée, Jennifer et Claudette, les deux amies au RSA, Maria, l’immigrée mexicaine et femme de ménage, deux profs qui ne supportent plus leurs élèves, une joggeuse cocufiée par ses meilleures amies, un vieux très spécial et bien d’autres encore, mais surtout la Comtesse, vieille acariâtre et raciste et aussi un révolver !

buvette et petite restauration sur place..

2023-05-17 à ; fin : 2023-05-17 . EUR.

24 Rue du Pont Louis Théâtre « La Charcuterie »

Lescar 64230 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



During one week, from the 12th to the 20th of May, the theater of « la Charcuterie » in Lescar presents its festival: a play each evening, interpreted by external companies.

Tonight: « Il n’y a plus rien qui va !

Satirical comedy by Dominique Durozier, by the Atelier Dominique des Mutins [Lescar]

« There is nothing going on anymore, nothing is as it used to be ». In the square of a big city, the regulars meet: Nana and Adelaide, tramps and living maids, the debonair municipal policeman, Isis the

police officer, Isis the adopted girl, Jennifer and Claudette, the two friends on welfare, Maria, the Mexican immigrant and cleaning lady, two teachers who can no longer stand their students, a jogger who has been cuckolded by her best friends, a very special old man and many others, but above all the Countess, a cantankerous and racist old woman, and also a revolver!

refreshment stand and small catering on the spot.

Durante una semana, del 12 al 20 de mayo, el teatro « Charcuterie » de Lescar presenta su festival: una obra cada noche, representada por compañías externas.

¡Esta noche: « Il n’y a plus rien qui va!

Comedia satírica de Dominique Durozier, a cargo del Atelier Dominique des Mutins [Lescar]

« Ya no pasa nada, ya nada es como antes. En la plaza de una gran ciudad, se reúnen los de siempre: Nana y Adélaïde, vagabundos y solteronas, el policía municipal, Isis el

en la plaza de una gran ciudad, se reúnen los habituales del lugar: Nana y Adelaïde, vagabundas y criadas, el deshonesto policía municipal, Isis la niña adoptada, Jennifer y Claudette, las dos amigas de la RSA, María, la inmigrante mexicana y señora de la limpieza, dos profesoras que ya no soportan a sus alumnos, una corredora cornuda por sus mejores amigos, un anciano muy especial y muchos otros, pero sobre todo la Condesa, una anciana cascarrabias y racista ¡y también un revólver!

refrescos y tentempiés in situ.

Eine Woche lang, vom 12. bis 20. Mai, präsentiert das Theater « La Charcuterie » in Lescar sein Festival: jeden Abend ein Stück, das von externen Ensembles aufgeführt wird.

Heute Abend: « Il n’y a plus rien qui va!

Satirische Komödie von Dominique Durozier, von Atelier Dominique des Mutins [Lescar]

« Es gibt nichts mehr, was geht, nichts ist mehr wie vorher ». Auf dem Platz einer Großstadt treffen sich die Stammgäste des Ortes: Nana und Adélaïde, Clochards und Dienstmädchen, der Polizist

die beiden RSA-Freundinnen Jennifer und Claudette, die mexikanische Immigrantin und Putzfrau Maria, zwei Lehrerinnen, die ihre Schüler nicht mehr ausstehen können, eine Joggerin, die von ihren besten Freundinnen betrogen wird, ein ganz besonderer alter Mann und viele andere, aber vor allem die Gräfin, eine verbitterte, rassistische alte Frau und ein Revolver!

getränke und kleine Snacks vor Ort

