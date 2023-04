Festival de théâtre amateur 24 Rue du Pont Louis, 15 mai 2023, Lescar.

Durant une semaine, du 12 au 20 mai, le théâtre de « la Charcuterie » à Lescar vous présente son festival: une pièce chaque soir, interprétée par des compagnies extérieures.

Ce soir: « Le mec d’à côté »

Comédie d’après Katarina Mazetti, par La Compagnie Pyrène [Serres-Castet] Un paysan, un peu rustique, sensible, intelligent… une casquette épouvantable. Une bibliothécaire enjouée, pimpante, brillante… un bonnet ridicule. Rencontre dans un lieu improbable de deux mondes, de deux êtres que rien ne semble vouloir rapprocher. Et pourtant… Une belle histoire. De celles qu’on lit dans les romans, de celles que l’on voit dans nos villes et nos campagnes. C’est drôle et émouvant. C’est beau et simple.

buvette et petite restauration sur place..

2023-05-15 à ; fin : 2023-05-15 . EUR.

24 Rue du Pont Louis Théâtre « La Charcuterie »

Lescar 64230 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



During one week, from the 12th to the 20th of May, the theater of « la Charcuterie » in Lescar presents you its festival: a play every evening, interpreted by external companies.

Tonight: « The guy next door »

Comedy after Katarina Mazetti, by La Compagnie Pyrène [Serres-Castet] A peasant, a little rustic, sensitive, intelligent? a terrible cap. A cheerful, dapper, brilliant librarian? a ridiculous cap. A meeting in an unlikely place of two worlds, of two beings that nothing seems to want to bring together. And yet? A beautiful story. The kind you read in novels, the kind you see in our cities and countryside. It is funny and moving. It is beautiful and simple.

refreshments and snacks on site.

Durante una semana, del 12 al 20 de mayo, el teatro « Charcuterie » de Lescar presenta su festival: una obra cada noche, interpretada por compañías externas.

Esta noche: « El tipo de al lado »

Comedia según Katarina Mazetti, por La Compagnie Pyrène [Serres-Castet] Un campesino, un poco rústico, sensible, inteligente… un gorrilla terrible. Un bibliotecario alegre, elegante y brillante… una gorra ridícula. Un encuentro en un lugar improbable de dos mundos, de dos seres que nada parece querer unir. ¿Y sin embargo? Una hermosa historia. De las que se leen en las novelas, de las que se ven en nuestros pueblos y campos. Es divertida y conmovedora. Es hermosa y sencilla.

refrescos y aperitivos in situ.

Eine Woche lang, vom 12. bis 20. Mai, präsentiert das Theater « La Charcuterie » in Lescar sein Festival: jeden Abend ein Stück, das von externen Ensembles aufgeführt wird.

Heute Abend: « Der Mann von nebenan »

Komödie nach Katarina Mazetti, von der Compagnie Pyrène [Serres-Castet] Ein Bauer, etwas rustikal, sensibel, intelligent? eine schreckliche Mütze. Eine verspielte, aufgeweckte, glänzende Bibliothekarin mit einer lächerlichen Mütze. An einem unwahrscheinlichen Ort treffen zwei Welten aufeinander, zwei Menschen, die scheinbar nichts verbindet. Und doch? Eine schöne Geschichte. Eine, die man in Romanen liest, eine, die man in unseren Städten und auf dem Land sieht. Sie ist lustig und rührend. Sie ist schön und einfach.

getränke und kleine Snacks vor Ort.

