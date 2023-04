Festival de théâtre amateur 24 Rue du Pont Louis, 12 mai 2023, Lescar.

Durant une semaine, du 12 au 20 mai, le théâtre de « la Charcuterie » à Lescar vous présente son festival: une pièce chaque soir, interprétée par des compagnies extérieures.

Ce soir: « Théâtre mon Amour »

Par « Théâtrons Ensemble » [Biarritz] Une comédienne arrive sur une scène pour préparer son spectacle. Surprise par le public, elle commence son jeu avant même le début de la pièce. Sous nos yeux, elle installe le décor, elle met ses costumes et elle nous parle du sujet qui lui tient à cœur : la passion amoureuse, sous toutes ses formes, mais surtout l’amour du théâtre.

buvette et petite restauration sur place..

2023-05-12 à ; fin : 2023-05-12 . EUR.

24 Rue du Pont Louis Théâtre « La Charcuterie »

Lescar 64230 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



During one week, from the 12th to the 20th of May, the theater of « la Charcuterie » in Lescar presents you its festival: a play each evening, interpreted by external companies.

Tonight: « Théâtre mon Amour

By « Théâtrons Ensemble » [Biarritz] An actress arrives on a stage to prepare her show. Surprised by the audience, she begins her performance even before the beginning of the play. Before our eyes, she sets up the scenery, puts on her costumes and talks to us about the subject that is close to her heart: passion in love, in all its forms, but especially the love of theater.

refreshments and snacks on site.

Durante una semana, del 12 al 20 de mayo, el teatro « Charcuterie » de Lescar presenta su festival: una obra cada noche, interpretada por compañías externas.

Esta noche: « Théâtre mon Amour

Por « Théâtrons Ensemble » [Biarritz] Una actriz llega a un escenario para preparar su espectáculo. Sorprendida por el público, comienza su actuación antes incluso de que empiece la obra. Ante nuestros ojos, monta el escenario, se pone el vestuario y nos habla del tema que le apasiona: la pasión amorosa, en todas sus formas, pero sobre todo el amor al teatro.

refrescos y tentempiés in situ.

Eine Woche lang, vom 12. bis 20. Mai, präsentiert das Theater « La Charcuterie » in Lescar sein Festival: jeden Abend ein Stück, das von externen Ensembles aufgeführt wird.

Heute Abend: « Théâtre mon Amour »

Von « Théâtrons Ensemble » [Biarritz] Eine Schauspielerin kommt auf eine Bühne, um ihre Aufführung vorzubereiten. Überrascht vom Publikum beginnt sie ihr Spiel noch vor Beginn des Stücks. Vor unseren Augen baut sie das Bühnenbild auf, zieht ihre Kostüme an und spricht mit uns über das Thema, das ihr am Herzen liegt: die Leidenschaft der Liebe in all ihren Formen, aber vor allem die Liebe zum Theater.

getränke und kleine Snacks vor Ort.

Mise à jour le 2023-04-14 par OT Pau