Festival de théâtre amateur 24 Rue du Pont Louis, 12 mai 2023, Lescar.

Durant une semaine, du 12 au 20 mai, le théâtre de « la Charcuterie » à Lescar vous présente son festival: une pièce chaque soir, interprétée par des compagnies extérieures.

buvette et petite restauration sur place..

24 Rue du Pont Louis Théâtre « La Charcuterie »

Lescar 64230 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



During one week, from the 12th to the 20th of May, the theater of « la Charcuterie » in Lescar presents its festival: a play each evening, interpreted by external companies.

refreshment bar and small catering on the spot.

Durante una semana, del 12 al 20 de mayo, el teatro « Charcuterie » de Lescar presenta su festival: una obra cada noche, representada por compañías externas.

bar de refrescos y pequeño catering in situ.

Eine Woche lang, vom 12. bis 20. Mai, präsentiert das Theater « La Charcuterie » in Lescar sein Festival: Jeden Abend wird ein Stück von externen Ensembles aufgeführt.

es gibt eine Bar und kleine Snacks vor Ort.

