Poésies: Baudelaire 26 Rue du Pont Louis, 4 mai 2023, Lescar.

Un spectacle de Jacqueline Bellido: Baudelaire invite les poètes à son anniversaire.

Une soirée de textes et de lectures.

2023-05-04

26 Rue du Pont Louis l’Instant café

Lescar 64230 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



A show by Jacqueline Bellido: Baudelaire invites poets to his birthday.

An evening of texts and readings

Un espectáculo de Jacqueline Bellido: Baudelaire invita a los poetas a su fiesta de cumpleaños.

Una velada de textos y lecturas

Eine Aufführung von Jacqueline Bellido: Baudelaire lädt die Dichter zu seinem Geburtstag ein.

Ein Abend mit Texten und Lesungen

