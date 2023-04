Concert Symphonique Place Royale, 28 avril 2023, Lescar.

« Laudes Creaturarum » (cantique des créatures), écrit par Eric Saint Marc: Prière de Saint François d’Assise écrite en 1224: chant de louanges à notre environnement: la lune, la terre, le soleil, l’eau, le feu…

Avec: Armelle Khourdoïan : Soprano, Marion Vergez Pascal: Alto, NN: Ténor, Mathieu Léocroart: Baryton, Pascale Verdier: Choeur OPPB, Fayçal Karoui: Direction.

Réservation uniquement sur la billetterie en ligne de l’OPPB.

2023-04-28 à ; fin : 2023-04-28 . EUR.

Place Royale cathédrale Notre Dame

Lescar 64230 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



« Laudes Creaturarum » (canticle of creatures), written by Eric Saint Marc: Prayer of Saint Francis of Assisi written in 1224: song of praise to our environment: the moon, the earth, the sun, the water, the fire…

With: Armelle Khourdoïan: Soprano, Marion Vergez Pascal: Alto, NN: Tenor, Mathieu Léocroart: Baritone, Pascale Verdier: OPPB Choir, Fayçal Karoui: Direction.

Reservation only on the OPPB’s online ticketing service

« Laudes Creaturarum » (Cántico de las criaturas), escrito por Eric Saint Marc: Oración de San Francisco de Asís escrita en 1224: canto de alabanza a nuestro entorno: la luna, la tierra, el sol, el agua, el fuego…

Con: Armelle Khourdoïan: Soprano, Marion Vergez Pascal: Alto, NN: Tenor, Mathieu Léocroart: Barítono, Pascale Verdier: Coro OPPB, Fayçal Karoui: Dirección.

Reserva sólo en el servicio de venta de entradas en línea OPPB

« Laudes Creaturarum » (Lobgesang der Geschöpfe), geschrieben von Eric Saint Marc: Ein Gebet des Heiligen Franz von Assisi aus dem Jahr 1224, ein Lobgesang auf unsere Umwelt: den Mond, die Erde, die Sonne, das Wasser, das Feuer…

Mit: Armelle Khourdoïan: Sopran, Marion Vergez Pascal: Alt, NN: Tenor, Mathieu Léocroart: Bariton, Pascale Verdier: OPPB Chor, Fayçal Karoui: Leitung.

Reservierung nur über den Online-Ticketshop des OPPB

Mise à jour le 2023-02-07 par OT Pau