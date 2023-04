Concert : Requiem de Mozart Cathédrale Notre Dame, 28 avril 2023, Lescar.

Direction Fayçal Karoui. Choeur de l’Orchestre de Pau Pays de Béarn, dirigé par Pascale Verdier, avec Armelle Khourdoïan (Soprano), Marion Vergez- Pascal (Alto), Pierre-Antoine Chaumien (Ténor), Niall Anderson (Basse).

Concert exceptionnel, avec en ouverture, une création d’Éric Saint-Marc.

La deuxième partie du concert présente un chef-d’oeuvre absolu, le Requiem de Mozart. Une oeuvre entourée de légendes, qui jouit d’une popularité constante et universelle. (Places prioritaires pour les abonnés de l’OPPB.).

2023-04-28 à ; fin : 2023-04-28 . EUR.

Cathédrale Notre Dame Place Royale

Lescar 64230 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Conducted by Fayçal Karoui. Choir of the Orchestra of Pau Pays de Béarn, directed by Pascale Verdier, with Armelle Khourdoïan (Soprano), Marion Vergez- Pascal (Alto), Pierre-Antoine Chaumien (Tenor), Niall Anderson (Bass).

An exceptional concert, with an opening piece by Éric Saint-Marc.

The second part of the concert presents an absolute masterpiece, Mozart?s Requiem. A work surrounded by legends, which enjoys a constant and universal popularity. (Priority seating for OPPB subscribers)

Dirección: Fayçal Karoui. Coro de la Orquesta de Pau Pays de Béarn, dirigido por Pascale Verdier, con Armelle Khourdoïan (soprano), Marion Vergez-Pascal (contralto), Pierre-Antoine Chaumien (tenor), Niall Anderson (bajo).

Un concierto excepcional, abierto con una creación de Éric Saint-Marc.

La segunda parte del concierto presenta una obra maestra absoluta, el Réquiem de Mozart. Una obra rodeada de leyendas, que goza de una popularidad constante y universal. (Asientos preferentes para los abonados a la OPPB)

Leitung: Fayçal Karoui. Chor des Orchestre de Pau Pays de Béarn, unter der Leitung von Pascale Verdier, mit Armelle Khourdoïan (Sopran), Marion Vergez- Pascal (Alt), Pierre-Antoine Chaumien (Tenor), Niall Anderson (Bass).

Außergewöhnliches Konzert mit einer Uraufführung von Éric Saint-Marc als Auftakt.

Der zweite Teil des Konzerts präsentiert ein absolutes Meisterwerk, das Requiem von Mozart. Ein legendenumwobenes Werk, das sich einer konstanten und universellen Beliebtheit erfreut. (Bevorzugte Sitzplätze für Abonnenten des OPPB)

Mise à jour le 2023-03-22 par OT Pau