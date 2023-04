Balade médiévale Office de tourisme, 25 avril 2023, Lescar.

Balade guidée dans la cité médiévale de Lescar: descente sur les remparts de la ville fortifiée, présentation du musée gallo-romain, entrée dans les oubliettes, et découverte de la Cathédrale Romane avec le trésor et la mystérieuse mosaïque du « petit chasseur maure ». 2000 ans d’histoires vous attendent à Lescar !.

2023-04-25 à ; fin : 2023-04-25 16:30:00. .

Office de tourisme Place Royale

Lescar 64230 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Guided walk in the medieval city of Lescar: descent on the ramparts of the fortified city, presentation of the Gallo-Roman museum, entry in the dungeons, and discovery of the Romanesque Cathedral with the treasure and the mysterious mosaic of the « small Moorish hunter ». 2000 years of history await you in Lescar!

Paseo guiado por la ciudad medieval de Lescar: descenso por las murallas de la ciudad fortificada, presentación del museo galo-romano, entrada en las mazmorras y descubrimiento de la catedral románica con el tesoro y el misterioso mosaico del « pequeño cazador de moros ». 2000 años de historia le esperan en Lescar

Geführter Spaziergang durch die mittelalterliche Stadt Lescar: Sie steigen auf die Stadtmauer hinab, sehen das gallo-römische Museum, gehen in die Verliese und entdecken die romanische Kathedrale mit dem Schatz und dem geheimnisvollen Mosaik des « kleinen maurischen Jägers ». 2000 Jahre Geschichten warten in Lescar auf Sie!

Mise à jour le 2023-02-20 par OT Pau