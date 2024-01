Visite de la brasserie Rue des Frères Wright Lescar, samedi 17 février 2024.

Visite de la brasserie Rue des Frères Wright Lescar Pyrénées-Atlantiques

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-17 15:30:00

fin : 2024-02-17 19:00:00

La brasserie la « Pression Paloise » vous ouvre ses portes durant un après midi afin de vous faire visiter le site. On vous présentera et expliquera les différentes étapes de brassage et les ingrédients utilisés pour fabriquer la bière. à l’issue de la visite vous pourrez déguster une bière au choix, issue de ces procédés.

EUR.

Rue des Frères Wright Pression Paloise

Lescar 64230 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



L’événement Visite de la brasserie Lescar a été mis à jour le 2024-01-20 par OT Pau