FILLE L’ESCAPADE Henin Beaumont, jeudi 18 avril 2024.

FilleThéâtre par les compagnies Lolium et Filigrane 111, à partir de 14 ansFille raconte une enfance volée, amputée. En excluant sa fille du monde, un père créé les conditions de son ensauvagement. Un jour, Fille (c’est son nom) tue sans savoir qu’elle commet un crime, et le monde s’affole et juge le « monstre ».

Tarif : 11.00 – 14.00 euros.

Début : 2024-04-18 à 20:00

L’ESCAPADE 263, rue de l’ Abbaye 62110 Henin Beaumont 62