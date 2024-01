L’ATTIRAIL L’ESCAPADE Henin Beaumont, mardi 19 mars 2024.

L’attirailThéâtre d’objet par la compagnie plaine de Joie, à partir de 5 ansA travers le jeu et la manipulation d’objets, un garçon de piste nous plonge dans ses souvenirs. De l’homme le plus fort du monde aux illustres acrobates, en passant par le clown et la belle écuyère, c’est tout un cirque qui prend vie. Drôle, poétique et touchant.

Tarif : 9.00 – 11.00 euros.

Début : 2024-03-19 à 18:30

L’ESCAPADE 263, rue de l’ Abbaye 62110 Henin Beaumont 62