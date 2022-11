L’escapade des petits trappeurs Sondernach, 17 décembre 2022, Sondernach.

L’escapade des petits trappeurs

2022-12-17 10:15:00 – 2023-03-06 11:45:00

EUR Sortie familiale par excellence adaptée aux plus jeunes (à partir de 3 ans )! Cette balade est l’occasion parfaite pour toute la famille de s’émerveiller devant les beaux paysages d’hiver de la station du Schnepfenried. Vous vivrez des moments de découverte et de partage inoubliable : lecture de traces d’animaux, jeux dans la neige et dans la forêt, fabrication de mini igloo,…

Bref de quoi ravir petits et grands.

Nos petits conseils pour cette sortie : Préparez une tenue adaptée pour jouer et se rouler dans la neige

(gants de rechange, vêtements chauds et imperméables, bonnet, écharpe, sac à dos), chaussures de montagne ou chaussures montantes sans talons compensés et ne craignant pas la neige, protection et lunettes solaires, un en-cas pour les petites faims/boisson.

Chiens et porte-bébé interdits

Le matériel est compris dans le tarif et sera fournis lors de la sortie.

S’il n’y a pas de neige, l’activité sera transformée par une sortie pédestre.

Sortie en famille pour s’amuser dans la neige !

