Festival À Dos d’Arts #5 L’Escapade de Rouffach Rouffach, 24 août 2023, Rouffach.

Festival À Dos d’Arts #5 24 et 25 août L’Escapade de Rouffach Entrée libre & gratuite pour tous

Mis en place par la Fédération des Foyers Clubs d’Alsace et la ComCom du Pays de Rouffach, Vignobles et Châteaux, ce festival artistique est intégralement organisé par un petit groupe de jeunes de 11 à 25 ans. Créé par la jeunesse pour… tout le monde !

Rendez-vous à Rouffach pour deux soirées artistiques en plein air à entrée libre et gratuite.

Buvette & restauration locales pour les deux soirées.

Infos, contact, pré-écoute

#eteculturel23 Cet été, la Confédération Nationale des Foyers Ruraux a pour objectif de valoriser la diversité des actions culturelles en transversalité avec la dimension sportive, en particulier à destination des jeunes.

Au programme :

Jeudi 24 août | Soirée Stand-up & Théâtre | 19h – 23h

– Hopla Comedy (Stand-up) : Scène comique mettant en avant les humoristes de la région, l’association Hopla Comedy se présente comme un artisan du rire équitable. Découvrez ou redécouvrez l’art du ‘stand-up comedy’ et partagez un moment riche en émotions qui égayera votre soirée !

– Les Ados’Rables (Théâtre) : La junior-association Les Ados’Rables vous présente leur nouvelle pièce originale : ‘Entre 2 feux’. En pleine prohibition, deux clans s’affrontent et mettent Philadelphie à feu et à sang. Pourtant, certains trouvent encore la force de s’aimer à travers le chaos et la violence…

Vendredi 25 août | Soirée Scène ouverte & Concerts | 18h – 1h

– Scène ouverte artistique : Tout au long de la soirée, divers arts viendront piquer votre curiosité, en parallèle des concerts. Danses, chants, cirque, sans oublier l’incroyable Camomille DJ Set !

– Quatre groupes jeunes & locaux :

LamuZik & Charivaris (chanson française – réaliste – ludique)

Cœur (chanson française – acoustique)

TRAPOLINE (hip-hop – électrorock)

The Wipes (reggae – punk rock)

L’Escapade de Rouffach Rue du Stade, 68250 ROUFFACH Rouffach 68250 Haut-Rhin Grand Est https://www.ville-rouffach.fr [{« link »: « http://www.adosdarts.fr »}] L’Escapade est un espace associatif implanté au cœur du parc des sports et loisirs de Rouffach.

Les bâtiments abritent plusieurs associations et l’espace extérieur est prévu pour accueillir divers événements . Un parking est accessible à l’avant du bâtiment principal.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-08-24T19:00:00+02:00 – 2023-08-24T23:00:00+02:00

2023-08-25T18:00:00+02:00 – 2023-08-26T01:00:00+02:00

©FDFC Alsace – CCPAROVIC