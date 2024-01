Participez à la création des visuels qui habilleront les colonnes enterrées de la Ritournelle ! L’escambi (EVS) Castanet-Tolosan, mercredi 24 janvier 2024.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-01-24T15:30:00+01:00 – 2024-01-24T17:00:00+01:00

Fin : 2024-01-24T15:30:00+01:00 – 2024-01-24T17:00:00+01:00

Atelier convivial et participatif dans le cadre d’une expérimentation d’habillage des colonnes entrerrées de la Ritournelle situées rue de broc et rue Lupiac, avec Baptiste Prat, graphiste et artiste de fresque murale.

Inscription par mail à evs@castanet-tolosan.fr ou par téléphone au 06 83 64 32 67.

Organisé par le Sicoval, en partenariat avec la Ville de Castanet-Tolosan et l’Escambi.

L’escambi (EVS) Rue François Truffaut, Castanet tolosan 31320 Castanet-Tolosan 31320 Haute-Garonne Occitanie [{« link »: « mailto:evs@castanet-tolosan.fr »}]