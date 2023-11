Le Calendrier de l’Avent du Grenier à l’Escambi L’escambi (EVS) Castanet-Tolosan, 25 novembre 2023, Castanet-Tolosan.

Le Calendrier de l’Avent du Grenier à l’Escambi Samedi 25 novembre, 14h00 L’escambi (EVS) Entrée libre

Atelier Calendrier de l’Avent

Samedi 25 Novembre de 15h à 18h

4 créneaux de 6 binômes parents-enfants

14h, 15h, 16h ou 17h

Le plaisir de créer ensemble !

Viens fabriquer un calendrier de l’avent qui évolue jusqu’au 24 décembre !

carton, papiers colorés, tissus, gommettes, perles, plumes, autocollants, feutres…

Choisis ton sujet de fond, ajoute des éléments de décors et positionne les n° qui correspondront jour après jour à un élément que – de retour à ta maison – tu placeras sur ton “calendrier-tableau” ainsi, il s’embellira jusqu’à Noël !

Chers Parents, l’idée est que vous accompagniez vos enfants tout au long de l’atelier pour partager ce moment créatif avec eux·elles !

Pour le confort de tous le nombre de places est limité à 6 binômes (parent-enfant) par atelier soit 12 personnes max. en simultané plus les animateur·rices…

Recommandations : Merci de venir à l’heure choisie et de respecter au mieux le temps des 50 mn imparties par atelier afin de ne pas empiéter sur le créneau des copain·ine·s.

Et de prévenir au plus tôt si vous ne pouvez plus participer, afin de donner place sur la liste d’attente.

les ateliers se déroulent à l’Escambi (l’Evs de Castanet Tolosan)

(ancien Espace Malraux, entrée du parc des Fontanelles)

Rue Alain Savary / Rue François Truffaut

31320 Castanet-Tolosan

RESERVATIONS

Participation à prix libre (conseillée à 2€)

Un petit goûter vous est offert sur place.

Informations :

Le Grenier : 07 77 04 97 29 – ressources@legrenier.cafe

L’Escambi : 06 83 64 32 67 – evs@castanet-tolosan.fr

