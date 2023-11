L’Escambi fête ses 6 mois ! L’escambi (EVS) Castanet-Tolosan, 15 novembre 2023, Castanet-Tolosan.

Situé dans l’Espace Malraux, à l’entrée du Parc des Fontanelles, l’Espace de Vie Sociale, « L’Escambi », est un lieu d’accueil convivial pour soutenir les envies, les idées et projets de toutes et tous les Castanéen.nes, de 0 à 99 ans. Il a pour vocation de renforcer les liens, les solidarités et développer le pouvoir d’agir des habitant.es.

Chacun.e peut venir prendre un café, discuter, jouer, demander des conseils, cuisiner, pratiquer des activités sportives, culturelles, participer à des ateliers, des sorties….

Depuis son inauguration en mai 2023, l’Escambi rencontre un vif succès grâce à la participation et l’implication de vous toutes et tous ! Alors rejoignez-nous pour fêter ces premiers 6 mois d’activité, autour de contes, d’un spectacle et du goûter !

AU PROGRAMME :

14h : invitation au voyage avec Margo (adultes et enfants dès 7 ans)

16h : spectacle familial dès 1 an « le Chapoto » de la Cie Bachi Bouzouk

17h : discours des habitant.es, des partenaires, des élu.es et du Maire – Goûter offert

Gratuit – Sur inscription : 06 83 64 32 67 – evs@castanet-tolosan.fr

Espace de Vie Sociale L’Escambi – Rue Alain Savary – Rue François Truffaut.

L'escambi (EVS) Rue François Truffaut, Castanet tolosan 31320 Castanet-Tolosan 31320 Haute-Garonne Occitanie

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-15T14:00:00+01:00 – 2023-11-15T18:00:00+01:00

