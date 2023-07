La Gratuiterie du Grenier à l’Escambi L’escambi (EVS) Castanet-Tolosan Catégories d’Évènement: Castanet-Tolosan

Haute-Garonne La Gratuiterie du Grenier à l’Escambi L’escambi (EVS) Castanet-Tolosan, 22 juillet 2023, Castanet-Tolosan. La Gratuiterie du Grenier à l’Escambi Samedi 22 juillet, 14h00 L’escambi (EVS) Entrée libre La Gratuiterie Samedi 22 juillet de 15h à 18h 2nd vie pour vos objets et vêtements ET/OU dénichez ce qui vous plait. Donnez et/ou Prenez, un objet, un vêtement ou un bidule en bon état qui fera un heureux ou une heureuse et dénichez l’occasion qui vous plait.

< 1 ou 2 objets/vêtement par personne MAX à donner

> 2 pièces remportées* max/pers..

Vous pouvez prendre sans donner et donner sans prendre…

Des bénévoles accueilleront vos apports afin de les classer. *Selon le monde, on pourra ajuster le nombre de pièces à prendre, afin de partager avec tous les présent·es.

Adresse : L’Escambi, ancien espace Malraux à l’entrée du parc des Fontanelles, Rue François Truffaut

PS : on se permettra de refuser tout vêtement ou objet trop abîmé

Le surplus sera apporté à Emmaus ou Secours Populaire, mais s’il vous plait, n’apportez pas de sacs pleins… Dernière minute : Jean vous accueillera avec ses outils sur l’atelier vélo : venez vérifier-réparer votre vélo sur place.. (apportez vos pièces si besoin) L’escambi (EVS) Rue François Truffaut, Castanet tolosan 31320 Castanet-Tolosan 31320 Haute-Garonne Occitanie [{« type »: « link », « value »: « https://legrenier.cafe/gratuiterie/ »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-22T14:00:00+02:00 – 2023-07-22T18:00:00+02:00

