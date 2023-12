Concert Lydie Fuerte L’Escalys Saint-Lys, 16 décembre 2023 19:00, Saint-Lys.

Concert Lydie Fuerte Samedi 16 décembre, 20h00 L’Escalys Tarifs de 5€ à 20€

Lydie Fuerte, grande guitariste, nous fait l’honneur de jouer en concert en cette fin d’année à la Grande Salle du Séminaire à l’Escalys le samedi 16 décembre à partir de 20h.

Lydie Fuerte et sa guitare : une intimité tissée au fil des années … une vie en symbiose … une sensibilité musicale et artistique à fleur de peau. Elle s’inscrit dans une démarche toute personnelle quant à la qualité du son et des silences avec un désir profond d’exprimer son propre univers, éclectique, enveloppant, flamboyant.

« Ahora siempre » est le titre de son nouvel album : vivre dans le présent, se lancer au-devant de chaque vague, trouver son éternité à chaque instant (Henry David Thoreau). Elle explore au travers de ses compositions originales le monde du flamenco, du jazz, des musiques du monde en offrant un spectacle riche en couleurs, énergie et émotions.

Les tarifs sont les suivants :

Non adhérents aux associations Saint-Lysiennes : 20€

Adhérents des associations Saint-Lysiennes : 15€

Enfants jusqu’à 12 ans : 5€

Enfants entre 12 et 16 ans : 10€

Pour réserver votre place, il suffit de me contacter au 06.20.52.65.08.

Au plaisir de vous y retrouver nombreuses et nombreux !

L'Escalys Saint-Lys 7 avenue françois mitterrand Saint-Lys 31470 Haute-Garonne Occitanie 06.20.52.65.08

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-16T20:00:00+01:00 – 2023-12-16T21:00:00+01:00

Lydie Fyerte – Association Soleïlune – Mairie de Saint-Lys