Octobre Rose, Saint-Lys se mobilise ! L’Escalys Saint-Lys, 28 octobre 2023, Saint-Lys.

Octobre Rose, Saint-Lys se mobilise ! Samedi 28 octobre, 10h00 L’Escalys

Parapluies roses sous la Halle et à l’Escalys :

Des parapluies roses, ornés du logo de la ville et signés par des donateurs généreux, ornent la Halle et l’Escalys. Ils symbolisent notre unité et notre engagement dans cette cause essentielle.

Collecte de dons :

Les services publics et les commerçants de Saint-Lys se mobilisent en mettant à disposition du public des urnes pour collecter des dons. Par exemple, le centre Leclerc de Saint-Lys propose une collecte en caisse et vend des macarons dont 1€ sera inversé à la Ligue contre le cancer. L’association des commerçants de Saint-Lys vendra également des objets roses au profit de la lutte contre le cancer. Un grand merci à Bricomarché pour son soutien à cette mobilisation.

Journée du 28/10/2023 :

Le point culminant de notre mobilisation aura lieu le samedi 28 octobre 2023, en partenariat avec les commerçants, les associations et les professionnels de Saint-Lys.

Programme de la journée :

‍♀️ 10h-11h : Marche solidaire au départ du boulodrome. Inscrivez-vous au CCAS ou au stand sous la halle le mardi 24 octobre de 8h30 à 12h (2€ de don et un bracelet en satin offert).

️ 11h-12h : Conférence santé animée par le docteur BICHARA, responsable régional de la lutte contre le cancer, salle du grand séminaire à l’Escalys.

12h : Apé’rose offert par le CCAS à l’Escalys.

12h30-13h30 : Petite restauration sur place proposée par le comité des fêtes de Saint-Lys.

14h-16h30 : Après-midi bien-être à l’Escalys.

Animations par des professionnels : naturopathe, sophrologue, neurothérapeute, nutritionniste.

Ateliers de massage (visage, mains et pieds).

Vente de créations par des associations saint-lysiennes au profit de la Ligue contre le cancer.

Show-room : espace interactif dédié au cancer du sein : comprendre, dépister, prévenir, informer, traiter.

Animations sportives : séances collectives de danse et de sport tout au long de la journée.

Venez nombreux en soutien à la recherche !

Toutes les informations et renseignements sont disponibles au CCAS de Saint-Lys, 16 Rue du 11 novembre 1918.

Ensemble, nous pouvons faire la différence.

L’Escalys Saint-Lys 7 avenue françois mitterrand Saint-Lys 31470 Haute-Garonne Occitanie

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-28T10:00:00+02:00 – 2023-10-28T16:30:00+02:00

2023-10-28T10:00:00+02:00 – 2023-10-28T16:30:00+02:00