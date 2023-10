Séjour « Dionysos » – Découverte et création artistique danse-théâtre l’escalusse Ercé Catégories d’Évènement: Ariège

Ercé Séjour « Dionysos » – Découverte et création artistique danse-théâtre l’escalusse Ercé, 23 octobre 2023, Ercé. Séjour « Dionysos » – Découverte et création artistique danse-théâtre 23 – 27 octobre l’escalusse Ce séjour a pour vocation de permettre à des jeunes volontaires de 14 à 17 ans de découvrir certaines pratiques artistiques (théâtre, danse…) avec un comédien et une danseuse professionnelle. Nous aurons également les interventions d’une médiatrice culturelle.

Ce séjour se veut immersif, dans des conditions similaires à une résidence d’artistes. L’objectif étant de tendre vers une création collective.

En dehors des ateliers, des activités et animations seront proposées par l'équipe d'animation. La place sera également laissée aux jeunes qui souhaitent proposer des activités.

2023-10-23T09:00:00+02:00 – 2023-10-23T23:59:00+02:00

théâtre danse

