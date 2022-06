L’Escalier Comédie Club – Soirée Stand Up Saint-Léonard-de-Noblat Saint-Léonard-de-Noblat Catégorie d’évènement: Saint-Léonard-de-Noblat

Rdv de 20h à 23h à l'Escalier 3, place Gay Lussac. Libre participation. Réservation conseillée. Rens. 05 19 09 00 30 ou animation@lescalier87.org Pour la première fois de son histoire, L'Escalier – tiers-lieu miaulétou organise une soirée stand up, le tout avec des artistes 100% limousins !

Eva nous fera voyager en Absurdistan, relevant les situations saugrenues que la vie met sur notre chemin.

Yoan nous fera un petit exposé (à sa façon) sur l’histoire du rock et des musiciens.

Nicolas se muera en professeur d’histoire dans un style… bien à lui !

Enfin, Diane et Pierre joueront avec vos mots dans des joutes entièrement improvisées.

