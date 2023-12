Spectacle « Un fil à la patte » – Dimanche 31 décembre L’Escale Tournefeuille, 31 décembre 2023 21:00, Tournefeuille.

Spectacle « Un fil à la patte » – Dimanche 31 décembre Dimanche 31 décembre, 22h00 L’Escale Sur réservation

De Feydeau // Par la compagnie Grenier de Toulouse

Sur leur 31, Muriel Darras et Pierre Matras vont tout donner pour vous offrir sur le plateau de l’Escale un de leur plus grand succès : Le Fil à la patte ! Les deux grands fauves vont se lâcher dans ce tour de piste flamboyant pour terminer l’année en folie. L’histoire ? Deux ouvreurs accueillent et placent les spectateurs…. Et lorsque le rideau s’ouvre…. Rien ! A part une lettre. Cette simple enveloppe va déclencher un ouragan : d’inventivité, de fantaisie et d’interprétations débridées. Deux acteurs au sommet de l’art révèlent dans cette pièce toutes les facettes scintillantes du génie de Georges Feydeau. A vos places pour ce grand huit, ou plutôt ce grand 31 théâtral !

Dimanche 31.12 à 22h à l’Escale (à partir de 8 ans) Tarif unique 38€ avec surprise et champagne offert !

L’Escale Place Roger Panouse 31170 Tournefeuille Tournefeuille 31170 Haute-Garonne Occitanie [{« type »: « link », « value »: « https://www.ardei-soft.com/tournefeuille/ »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-31T22:00:00+01:00 – 2023-12-31T23:15:00+01:00

2023-12-31T22:00:00+01:00 – 2023-12-31T23:15:00+01:00

spectacle l’escale