Concert du Marché : Quatuor Cyrano – Dimanche 17 Décembre L’Escale Tournefeuille, 17 décembre 2023 10:00, Tournefeuille.

« Des compositeurs contemporains écrivent à la manière classique… »

Quatuor à cordes Cyrano // Ecole d’Enseignements Artistiques de Tournefeuille

Christian Loiseleur, premier violon (et professeur de violon à l’EEA de Tournefeuille)

Olivier Batlle, second violon

Myriam Ennemri, alto (et professeur d’alto à l’EEA)

Susan Edward, violoncelle

La musique dite aujourd’hui « classique », était considérée, au moment où elle a été écrite, comme de la « musique actuelle », une musique moderne répondant parfaitement aux standards esthétiques de son époque dans le but affirmé de rencontrer le succès. Mais jusqu’à la fin du 19ème siècle, on ne jouait pas la « musique du passé ». Aujourd’hui, rares sont encore les programmes de concert qui mettent à l’affiche une création contemporaine. Le Quatuor Cyrano nous propose un concert original, dont le programme est composé uniquement de musiques écrites par des compositeurs … vivants ! Vous verrez que le lien entre la musique contemporaine écrite « à la manière classique » et le public peut être renoué. Les compositeurs d’aujourd’hui, continuent d’exprimer la profondeur des sentiments humains, en utilisant le langage et les couleurs de notre époque.

Dimanche 17 Décembre 11h à l’Escale (durée 1h) Tout public – Vente par carnet de 5 concerts = 15€ non nominatif et sans limite de validité.

L'Escale Place Roger Panouse 31170 Tournefeuille

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-17T11:00:00+01:00 – 2023-12-17T12:00:00+01:00

