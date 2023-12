Spectacle « Cuisine et dépendances » – Du 14 au 31 décembre L’Escale Tournefeuille Catégories d’Évènement: Haute-Garonne

Tournefeuille Spectacle « Cuisine et dépendances » – Du 14 au 31 décembre L’Escale Tournefeuille, 14 décembre 2023 19:30, Tournefeuille. Spectacle « Cuisine et dépendances » – Du 14 au 31 décembre 14 – 31 décembre L’Escale Renseignements De Jaoui et Bacri Grenier de Toulouse On ne cuisine que pour ceux que l’on aime… ou pas. Martine et Jacques invitent à diner deux amis perdus de vue depuis longtemps : un grand écrivain et sa femme, Charlotte. Le couple arrive avec deux heures de retard. « Être en retard, ça fait riche… » Le combat des egos est déclaré : la soirée peut enfin commencer… Dans cette comédie célèbre, Agnès Jaoui et Jean-Pierre Bacri nous « cuisinent » sans relâche pour que nous regardions bien en face nos peurs et nos conformismes de pacotille. Du mardi au samedi à 20h30 dimanche à 16h / Relâche les 24 et 25 décembre / Séance spécial Réveillon : Dimanche 31/12 à 18h. Bord de scène : jeudi 14 décembre à l’issue de la représentation. Les souris du Grenier (garderie théâtrale gratuite 6-12 ans) : samedi 16 décembre. L’Escale Place Roger Panouse 31170 Tournefeuille Tournefeuille 31170 Haute-Garonne Occitanie [{« type »: « link », « value »: « https://www.ardei-soft.com/tournefeuille/ »}, {« type »: « phone », « value »: « 05 62 13 60 30 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-14T20:30:00+01:00 – 2023-12-14T22:30:00+01:00

Heure : 19:30
Catégories d'Évènement: Haute-Garonne, Tournefeuille

Lieu L'Escale
Adresse Place Roger Panouse 31170 Tournefeuille
Ville Tournefeuille

