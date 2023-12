Concert du Marché : Matéo Langlois – Dimanche 10 Décembre L’Escale Tournefeuille, 10 décembre 2023 10:00, Tournefeuille.

Concert du Marché : Matéo Langlois – Dimanche 10 Décembre Dimanche 10 décembre, 11h00 L’Escale Sur réservation

Né à Caen, en 1992, Matéo Langlois est entouré d’une famille de musiciens, d’une mère conteuse, d’un oncle poète, d’un grand père médecin sans frontière dont les histoires à table prenaient des allures de légendes…

Il baigne dans la musique et les histoires puis commence l’apprentissage du saxophone avant de suivre un cursus classique en école de musique. Il se découvre un amour pour la composition et l’improvisation au fur et à mesure de son parcours puis à l’adolescence, pour le chant et le piano, instruments qu’il pratique autant que le saxophone aujourd’hui.

En 2012, il suit une formation professionnelle de musiques vivantes à Toulouse à Music’ halle pendant trois ans. Il enregistre alors plusieurs disques autoproduits et perfectionne son art à travers de nombreux groupes qu’il crée sur Toulouse : “Watusi” – Nu Soul, ”Franck” – trio Jazz indescriptible, “The Roddles” – Rock-Soul, “Superdragon”, conte-rock poétique, animation d’une jam Jazz à “La Maison Blanche” … Matéo compose et interprète également la musique de spectacles. Il rencontre des poètes de l’improvisation, Mao, Rajel, Chris Taal, L’Erreur, Dax, qui l’aident à franchir le pas vers l’écriture et la chanson. En qualité d’auteur-compositeur-interprète, il gagne le 1er prix d’écriture Claude Nougaro catégorie chanson, en 2016. Le cœur bat plus fort et il se lance dans la chanson à travers un solo intitulé “ La mouette libre”. Le projet grandit et devient sa ligne directrice qui porte aujourd’hui son nom.

Dimanche 10 Décembre 11h à l’Escale (durée 1h) Tout public – Vente par carnet de 5 concerts = 15€ non nominatif et sans limite de validité.

L'Escale Place Roger Panouse 31170 Tournefeuille Tournefeuille 31170 Haute-Garonne Occitanie

