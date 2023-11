Spectacle « Là » par la Cie Baro d’evel – Les 11 et 12 novembre L’Escale Tournefeuille Catégories d’Évènement: Haute-Garonne

Tournefeuille Spectacle « Là » par la Cie Baro d’evel – Les 11 et 12 novembre L’Escale Tournefeuille, 11 novembre 2023, Tournefeuille. Spectacle « Là » par la Cie Baro d’evel – Les 11 et 12 novembre 11 et 12 novembre L’Escale Renseignements Au commencement, il y aurait le geste réduit à l’essentiel : deux corps, deux genres, deux couleurs, deux dimensions, deux règnes, une même solitude, le même désir tenace que ça continue et que ça recommence. La même envie profonde de se laisser transformer par l’autre, déplacer par l’autre. Comme si tout n’existait que d’être troublé ou traversé. Il y aurait deux humains et un corbeau pie s’embarquant les uns les autres dans un drôle de ballet sensible et poétique, où chaque corps fait trace, où chaque histoire s’écrit. samedi 11.11, 20h30 / Dimanche 12.11, 17h

À partir de 7 ans

Durée 75 min

cirque-théâtre-danse 20/18/13€

Billetterie spectacles du service culturel L’Escale Place Roger Panouse 31170 Tournefeuille Tournefeuille 31170 Haute-Garonne Occitanie [{« type »: « link », « value »: « https://www.ardei-soft.com/tournefeuille/ »}, {« type »: « phone », « value »: « 0562136030 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-11T20:30:00+01:00 – 2023-11-11T21:45:00+01:00

