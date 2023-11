Pièce de théâtre : « Feuilles » – Dimanche 5 novembre L’Escale Tournefeuille, 5 novembre 2023, Tournefeuille.

Pièce de théâtre : « Feuilles » – Dimanche 5 novembre Dimanche 5 novembre, 17h00 L’Escale Renseignements

Comment créer un imaginaire avec un corps et des formes abstraites ?

Tel est le pari de cette pièce jeune public, fortement inspirée du peintre néerlandais Piet Mondrian qui dans son travail était à la recherche des formes les plus pures.

Dans la tête d’un enfant, tout imaginaire peut devenir réel. Ici, pas d’histoire racontée, on suit l’interprète tout simplement dans la découverte de ces objets et couleurs qui apparaissent au fur et à mesure, dévoilant la « toile » et un univers où tout imaginaire est possible.

A partir de 18 mois

Durée 25 min – 13/10/5€

L’Escale Place Roger Panouse 31170 Tournefeuille Tournefeuille 31170 Haute-Garonne Occitanie [{« type »: « link », « value »: « https://www.ardei-soft.com/tournefeuille/ »}, {« type »: « phone », « value »: « 0562136030 »}]

2023-11-05T17:00:00+01:00 – 2023-11-05T17:30:00+01:00

