Tournefeuille Concert baroque « Emoticônes » – Les 2 et 3 novembre L’Escale Tournefeuille, 2 novembre 2023, Tournefeuille. Concert baroque « Emoticônes » – Les 2 et 3 novembre 2 et 3 novembre L’Escale Renseignements Orchestre de Chambre de Toulouse L’époque baroque ne s’accorde pas sur le nombre et la nature des « passions de l’âme » qui sont naturellement au cœur de la musique. Mais qu’en est-il à l’ère des « émoticônes » censées traduire toute la panoplie de nos passions quotidiennes ? Réponse en musique, avec un programme qui fait la part belle aux couleurs de l’âme : L’Admiration (Bach), L’Amour (Kreisler et Mendelssohn), La Noirceur (Hindemith), Le Désir (Von Weber), La Joie (Mozart bien sûr !), La Tristesse (Haydn). Durée 1h30 – 27/22/5€/Gratuit moins de 16 ans L’Escale Place Roger Panouse 31170 Tournefeuille Tournefeuille 31170 Haute-Garonne Occitanie [{« type »: « link », « value »: « https://www.ardei-soft.com/tournefeuille/ »}, {« type »: « phone », « value »: « 0562136030 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

