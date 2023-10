Spectacle « NUYE » par la Cie de cirque EIA – Dimanche 22 octobre L’Escale Tournefeuille, 22 octobre 2023, Tournefeuille.

Spectacle « NUYE » par la Cie de cirque EIA – Dimanche 22 octobre Dimanche 22 octobre, 17h00 L’Escale Sur réservation

NUYE est une pièce de cirque chorégraphique pour six acrobates qui naît de l’exploration des diverses dynamiques des relations entre deux personnes.

NUYE reflète le va-et-vient entre nous-même et les autres, dans une recherche constante pour se sentir complèt·es et rompre avec la solitude ou l’isolement.

Main à main, banquines et jeux icariens se déploient sur une scène occupée par une paroi modulable qui prend vie, avec ses fentes, ses portes et un tremplin.

En complicité avec l’Escale (Tournefeuille).

https://vimeo.com/661804879

DISTRIBUTION

Idée Originale – Compagnie de Cirque “eia”

Direction artistique – Armando Rabanera Muro et Fabrizio Giannini

Mise en scène et dramaturgie – Roberto Magro, Armando Rabanera Muro, Fabrizio Giannini

Création et interprétation – Luca Bernini, Francesco Germini, Laia Gómez Iglesias, Abby Neuberger, Maiol Pruna Soler, Ona Vives Pérez

Chorégraphie – Michelle Man

Direction musicale – Cristiano et Davide Della Monica

Création lumières – Thomas Bourreau

Espace sonore – Micaela Iglesias

Scénographie – Compagnie de Cirque “eia” – Armando Rabanera Muro, Oscar de Paz, Benet Jofre

Costumes – MOMU Espai tèxtil

Collaborateurs·ices artistiques – Roberto Olivan, Elena Zanzu, Le Ficufresche

Production des tournées – Pol Soler

Communication – Eva Romero

Administration – Gloriana Sanchez

Production – Compagnie de Cirque “eia”

16/14/11€

L’Escale – Tournefeuille

création 2021

À partir de 8 ans

1h

circoeia.com/fr

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-22T17:00:00+02:00 – 2023-10-22T18:00:00+02:00

spectacle l’escale