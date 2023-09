Spectacle de danse : « Phénix » – Samedi 7 octobre L’Escale Tournefeuille Catégories d’Évènement: Haute-Garonne

Tournefeuille Spectacle de danse : « Phénix » – Samedi 7 octobre L’Escale Tournefeuille, 7 octobre 2023, Tournefeuille. Spectacle de danse : « Phénix » – Samedi 7 octobre Samedi 7 octobre, 20h30 L’Escale Compagnie Käfig – Mourad Merzouki Au plateau, les artistes évoluent également sur des musiques électro additionnelles d’Arandel pour renforcer la puissance de cette association inattendue. Poursuivant sa démarche d’ouverture et de confrontation entre les esthétiques, Mourad Merzouki réunit des disciplines que tout oppose, pour créer une forme légère et singulière. Dans une ambiance intimiste, les artistes croisent leurs univers pour présenter une pièce inédite, sublimée par leur alchimie ! A partir de 7 ans Durée 1h – 20/18/13€ L’Escale Place Roger Panouse 31170 Tournefeuille Tournefeuille 31170 Haute-Garonne Occitanie Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

L'Escale Place Roger Panouse 31170 Tournefeuille Tournefeuille 31170 Haute-Garonne Occitanie

