Kora Jazz Trio – Jeudi 5 octobre L’Escale Tournefeuille, 5 octobre 2023, Tournefeuille.

Pionnier discret du jazz afro-européen, le Kora Jazz Trio est la fusion brillante entre jazz et tradition mandingue…

Au sein de la foisonnante scène panafricaine, le pianiste Abdoulaye Diabaté a su créer une rencontre inédite entre deux univers cousins mais distants, entre codes musicaux ancestraux et liberté du jazz.

Pétri de la tradition familiale des griots, formé au Conservatoire de Dakar, il prend plus tard la tête de l’Orchestre National du Sénégal, et y développe le goût de la recherche d’une fusion musicale originale et authentique.

Pour son nouvel album il est allé quérir la complicité du pianiste Éric Legnini, jazzman inclassable au groove puissant, qui a assuré la direction artistique de cet opus chatoyant, intitulé « Part IV ». Expression des mystères de la nature, le chiffre 4 est l’expression du lien entre l’univers terrestre et l’énergie spirituelle.

Chérif Soumano (qui a accompagné Dee Dee Bridgewater, Tiken Jah Fakoly ou Roberto Fonseca) complète aujourd’hui le trio aux côtés de Abdoulaye Diabaté et Moussa Sissokho. Kora Jazz trio promet un concert empli d’énergie nouvelle.

Tout public Durée 1h30 18/15€

L’Escale Place Roger Panouse 31170 Tournefeuille Tournefeuille 31170 Haute-Garonne Occitanie

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-05T20:30:00+02:00 – 2023-10-05T22:00:00+02:00

spectacle l’escale