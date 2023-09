Spectacles théâtre et cirque « Soirée 1+1 #1 » – Samedi 30 septembre L’Escale Tournefeuille, 30 septembre 2023, Tournefeuille.

Deux spectacle, un repas !

Une nouveauté pour surprendre les papilles : les Soirées 1+1, organisées en partenariat avec le Bistrot de l’Escale, sont des soirées au cours desquelles vous pourrez découvrir deux spectacles de compagnies régionales, ponctués d’un moment convivial au Bistrot. Voici la première !

Tentative d’épuisement d’un sujet d’actualité G&G Compagnie – Gaspard Chauvelot

Et si l’actualité n’était qu’une gigantesque, formidable et passionnante œuvre de fiction ? Les Tentatives d’épuisement vous invitent à l’étude obsessionnelle de la production de l’actualité, du jeu des acteurs, du savoir-faire des décorateurs et des techniciens en effets spéciaux… On se rappellera les formidables expérimentations immersives auxquelles se sont livré les scénaristes, à l’occasion d’une certaine coproduction épidémique internationale. On rendra hommage à la puissance poétique de Philippe Poutou, et au potentiel ludique de Gérald Darmanin. Et on se rappellera que, pendant quelques semaines, on avait cru que mon chat pourrait obtenir ses 500 signatures.

Samedi 30 septembre à 19h Bistrot de l’Escale A partir de 10 ans Durée 1h

Derrière chez nous Cie Azurkam

C’est l’histoire d’un quotidien partagé.

C’est la traversée d’une vie, de la joie à l’ennui, de l’amour à la solitude, de la complicité au dernier adieu.

Ce sont des pas, des allées et venues, des ratés, des envies.

C’est la joie de danser ensemble.

C’est être seul alors qu’on pourrait être à plusieurs.

C’est un moment passé face à la mer : on entend au loin les échos de la vie passée, et le bourdonnement de celle à venir.

La Compagnie AZURKAM est née d’une rencontre entre Marie VELA, trapéziste, et Amaël GESTIN, joueur de vielle à roue. Le duo puise son énergie dans la pratique de la danse traditionnelle, qui permet aux deux artistes de développer une complicité forte et d’inventer un point de rencontre original et unique, exploitable scéniquement.

Samedi 30 septembre à 21h l’Escale A partir de 8 ans Durée 45 min

16/14/11€ les 2 spectacles

Formule repas (incluant les 2 spectacles et une planche dégustation proposée par le Bistrot de l’Escale entre les deux représentations) : 30€/25€ réduit

L’Escale Place Roger Panouse 31170 Tournefeuille Tournefeuille 31170 Haute-Garonne Occitanie

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-30T19:00:00+02:00 – 2023-09-30T20:00:00+02:00

2023-09-30T21:00:00+02:00 – 2023-09-30T21:45:00+02:00

