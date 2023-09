Orchestre de Chambre de Toulouse « French Flair » – Les 26 et 27 septembre L’Escale Tournefeuille, 26 septembre 2023, Tournefeuille.

Orchestre de Chambre de Toulouse « French Flair » – Les 26 et 27 septembre 26 et 27 septembre L’Escale

Est-ce un hasard si l’Italie invente la plupart des instruments et des formes musicales qui perdurent encore de nos jours ? Et si la France résiste à l’invasion des violons en leur préférant longtemps les violes, considérées comme plus nobles ? Quant au Romantisme musical, pouvait-il naître ailleurs qu’en Allemagne ? La France se distingue particulièrement par la Littérature et la Philosophie, domaines où nous sommes très prolixes. Mais en musique, il existe pourtant bien un style français, une « french touch », mélange de retenue et de violence des sentiments… La preuve avec ce concert !

Tout public durée 1h30 – 27/22/5€/ Gratuit moins de 16 ans

L’Escale Place Roger Panouse 31170 Tournefeuille Tournefeuille 31170 Haute-Garonne Occitanie

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-26T20:30:00+02:00 – 2023-09-26T22:00:00+02:00

2023-09-27T20:30:00+02:00 – 2023-09-27T22:00:00+02:00

spectacle l’escale