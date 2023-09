Spectacle de danse : « Arrêts de jeu » – Samedi 23 septembre L’Escale Tournefeuille Catégories d’Évènement: Haute-Garonne

Spectacle de danse : « Arrêts de jeu » – Samedi 23 septembre L'Escale Tournefeuille, 23 septembre 2023, Tournefeuille. Spectacle de danse : « Arrêts de jeu » – Samedi 23 septembre Samedi 23 septembre, 20h30 L'Escale Pièce chorégraphique pour épisode sportif d'anthologie, voici l'adaptation libre et personnelle d'un match de football qui marqua fortement des millions de téléspectateurs : la demi-finale de la coupe du monde France-RFA en 1982 à Séville.

l’Escale accueille le spectacle de danse « Arrêts de jeu » de la compagnie Dernière minute qui fête ses 20 ans, avec des manifestations dans l’agglo toulousaine tout au long de cette saison. Arrêts de jeu met en scène un souvenir. Un souvenir à la fois collectif et intime. Un souvenir d’enfance pour Pierre Rigal. A la fois solennelle, absurde, sacrée ou ridicule, la commémoration de ce souvenir-écran célèbre, à travers l’exploration du « jeu » au sens large, les plaisirs, les enjeux et les paradoxes de l’enfance.

Dès 7 ans Durée 55 min – 16/14/11€ L'Escale Place Roger Panouse 31170 Tournefeuille Tournefeuille 31170 Haute-Garonne Occitanie

