Spectacle de théâtre : « Chasser les fantômes » – Jeudi 21 septembre L’Escale Tournefeuille, 21 septembre 2023, Tournefeuille.

Spectacle de théâtre par le Collectif ildi ! eldi

L’histoire d’amour entre Roxane et Marco est mise à rude épreuve lors du passage entre deux continents. Un récit drôle et tragique sous la plume musicale de l’auteur Hakim Bah sur une idée originale de Sophie Cattani, avec la présence sur scène d’un musicien qui vient rythmer le récit et en ponctuer l’intensité. Avec : Sophie Cattani, Nelson-Rafaell Madel et Damien Ravnich (batterie).

« A quel moment la relation interroge un champ plus large

Quand et comment ça l’encombre

De cette matière écrire un texte

Un texte de fiction nourri de rencontres

Parler de la même histoire avec deux regards différents

Entendre les deux points de vues sur la même histoire

Une structure fragmentaire où les deux protagonistes

s’affrontent

s’oublient

se contredisent » (Hakim Bah)

Une rencontre avec le Collectif sans Papiers de Tournefeuille est proposée à l’issue de la représentation.

Jeudi 21.09 à 20h30

16/14/11€ – A partir de 14 ans – durée 1h25

L’Escale Place Roger Panouse 31170 Tournefeuille Tournefeuille 31170 Haute-Garonne Occitanie

2023-09-21T20:30:00+02:00 – 2023-09-21T22:00:00+02:00

