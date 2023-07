Gospel Tribute : Joe Cocker – Samedi 1er juillet L’Escale Tournefeuille, 1 juillet 2023, Tournefeuille.

Gospel Tribute : Joe Cocker – Samedi 1er juillet Samedi 1 juillet, 20h30 L’Escale Sur réservation

Les chansons de Joe Cocker ont dès le début été influencées par les musiques afro-américaines (Blues, soul, reggae,…) et son rock, intense et riche, a toujours fait la part belle à des harmonies vocales puissantes (With a little help from my friends, Cry me a river,…). Nous vous invitons à partager et redécouvrir son univers et ressentir la puissance de sa musique portée par un grand choeur de Gospel.

L'Escale Place Roger Panouse 31170 Tournefeuille Tournefeuille 31170 Haute-Garonne Occitanie

