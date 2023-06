Ciné-Concert : « Cadet d’Eau Douce » – Les 10 et 11 juin L’Escale Tournefeuille Tournefeuille Catégories d’Évènement: Haute-Garonne

Tournefeuille Ciné-Concert : « Cadet d’Eau Douce » – Les 10 et 11 juin L’Escale Tournefeuille, 10 juin 2023, Tournefeuille. Ciné-Concert : « Cadet d’Eau Douce » – Les 10 et 11 juin 10 et 11 juin L’Escale Renseignements De Buster Keaton et Charles Reisner Le jeune William, dont le père est marinier sur le Mississippi, tombe amoureux de la fille du propriétaire de l’entreprise de navigation concurrente, au désespoir de son père.

L’une des plus grandes réussites de Buster Keaton au sommet de son art. Une tornade de gags et de cascades. Moment d’anthologie : Keaton sauvé par miracle par l’emplacement d’une fenêtre ouverte du deuxième étage. Une prise de risque insensée pour une apothéose tout simplement géniale !

L’Orchestre Symphonique de l’École d’Enseignements Artistiques de Tournefeuille, dirigé par Claude Puysségur, accompagnera ce chef d’oeuvre… Il collabore régulièrement avec la Cinémathèque de Toulouse sur des ciné-concerts autour de monuments du patrimoine cinématographique : Le Cuirassé Potemkine, Monte là-dessus, Les Lumières de la ville, Le Voleur de Bagdad, Le Cirque… Titre original Steamboat Bill, Jr. Buster Keaton, Charles

Reisner 1928. USA. 71 min. N&b.

Intertitres anglais sous-titrés français.

FILMPHILHARMONIC EDITION – Music by courtesy

of Timothy Brock

Crédits photo Collections La Cinémathèque de Toulouse Public à partir de 6 ans

Durée 70 min

Tarifs

Plein 15 €

Tournefeuillais 13 €

Réduit 10 € L’Escale Place Roger Panouse 31170 Tournefeuille Tournefeuille 31170 Haute-Garonne Occitanie [{« type »: « link », « value »: « https://www.lacinemathequedetoulouse.com/ »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-10T20:30:00+02:00 – 2023-06-10T21:40:00+02:00

2023-06-11T17:00:00+02:00 – 2023-06-11T18:10:00+02:00 spectacle l’escale Détails Catégories d’Évènement: Haute-Garonne, Tournefeuille Autres Lieu L'Escale Adresse Place Roger Panouse 31170 Tournefeuille Ville Tournefeuille Departement Haute-Garonne Age min 6 Age max 99 Lieu Ville L'Escale Tournefeuille

L'Escale Tournefeuille Haute-Garonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/tournefeuille/

Ciné-Concert : « Cadet d’Eau Douce » – Les 10 et 11 juin L’Escale Tournefeuille 2023-06-10 was last modified: by Ciné-Concert : « Cadet d’Eau Douce » – Les 10 et 11 juin L’Escale Tournefeuille L'Escale Tournefeuille 10 juin 2023