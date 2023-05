Concert du marché – Dimanche 4 juin L’Escale, 4 juin 2023, Tournefeuille.

Concert du marché – Dimanche 4 juin Dimanche 4 juin, 11h00 L’Escale Renseignements

Dimanche 4 juin : Orchestre d’harmonie (EEA)

Le dimanche matin, le centre-ville de Tournefeuille fourmille d’une vie toute particulière liée à la présence du marché de plein vent… Une quinzaine de dimanches par an, l’Escale se joint à cette effervescence en vous proposant des concerts atypiques et conviviaux. Pour toutes les oreilles.

Entrée et sortie libre pendant le temps du concert. Votre panier de courses sera précieusement gardé pendant le spectacle. N’hésitez pas à vous adresser au personnel en billetterie ! Le Bistrot de l’Escale vous accueille également en marge des spectacles de l’Escale.

Durée 45 à 60 min. Tarifs : 10€ le carnet de 5 concerts non nominatif et valable sans limitation de durée.

L'Escale Place Roger Panouse 31170 Tournefeuille Tournefeuille 31170 Haute-Garonne Occitanie

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-04T11:00:00+02:00 – 2023-06-04T12:00:00+02:00

