Spectacle de danse : « Ineffable » – Samedi 3 juin Samedi 3 juin, 20h30 L’Escale Renseignements

Sur scène sont unies différentes formes d’art sacré à travers la musique et la danse dans le but de rendre manifeste ce qu’on oublie souvent de regarder, notre nature profonde et immortelle, qui ne peut se décrire par les mots.

« Chorégraphiquement, j’ai pris un grand plaisir à nourrir ma danse de nombreuses formes d’expressions corporelles issues de rites religieux et en particulier des mudras, ce « yoga des mains » porteur d’un langage orné de symboles, en le fusionnant avec ma danse de prédilection : la danse hip hop et en particulier la technique du tutting. »

– Jann Gallois

Chorégraphie, scénographie, costume et interprétation Jann Gallois

Musiques Jann Gallois, Nu, Taufiq Qureshi, Alexander Sheremetiev,

Arvo Pärt, Ludwig van Beethoven, Yom, Philippe Hersant

Lumières Cyril Mulon

Ingénieur son Léo David

Réalisation scénographie Nicolas Picot & Cédric Bach

– CEN Construction

Regard complice Frédéric Le Van

Crédits photo Laurent Philippe

Tarifs

Plein 15 €

Tournefeuillais 13 €

Réduit 10 €

L’Escale Place Roger Panouse 31170 Tournefeuille Tournefeuille 31170 Haute-Garonne Occitanie [{« type »: « link », « value »: « https://www.cieburnout.com/fr/ »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-03T20:30:00+02:00 – 2023-06-03T22:00:00+02:00

spectacle l’escale