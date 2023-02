Spectacle : « Ziguilé » – Samedi 11 février L’Escale Tournefeuille Catégories d’Évènement: Haute-Garonne

Tournefeuille

Spectacle : « Ziguilé » – Samedi 11 février L’Escale, 11 février 2023, Tournefeuille. Spectacle : « Ziguilé » – Samedi 11 février Samedi 11 février, 17h00 L’Escale En créole réunionnais, « ziguilé » fait écho à l’enfance, lorsque les gamins se taquinent, se chamaillent gentiment. L’Escale Place Roger Panouse 31170 Tournefeuille Tournefeuille 31170 Haute-Garonne Occitanie Il évoque aussi le sentiment profond qui nous pousse à faire ce que l’on veut, quand on veut, sans se préoccuper du regard des autres…

Émilie Smith et Éric Maufrois, artistes réunionnais, travaillent ensemble pour la première fois en mars 2016. Elle est danseuse touche à tout, lui acrobate de rue adepte de parkour. Ensemble ils se tournent vers la discipline circassienne alliant leurs univers artistiques respectifs : le porté acrobatique.

Leur démarche éducative ? Faire découvrir le cirque contemporain au plus grand nombre, en particulier aux publics éloignés de la culture.

Le jeu est un thème qui sied particulièrement à la discipline circassienne. Il en est même souvent le fondement : jeu avec des accessoires, jeu d’équilibre, jeu corporel…

Pour leur première création, Ziguilé, Émilie et Éric ont fait le choix de créer leur matière première à partir de jeux inventés ou réinterprétés.

Crédit photo : Stéphane Gaillochon

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-02-11T17:00:00+01:00

2023-02-11T19:00:00+01:00

Détails Catégories d’Évènement: Haute-Garonne, Tournefeuille Autres Lieu L'Escale Adresse Place Roger Panouse 31170 Tournefeuille Ville Tournefeuille lieuville L'Escale Tournefeuille Departement Haute-Garonne

L'Escale Tournefeuille Haute-Garonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/tournefeuille/

Spectacle : « Ziguilé » – Samedi 11 février L’Escale 2023-02-11 was last modified: by Spectacle : « Ziguilé » – Samedi 11 février L’Escale L'Escale 11 février 2023 L'Escale Tournefeuille TOURNEFEUILLE

Tournefeuille Haute-Garonne