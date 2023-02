Théâtre : « Le malade imaginaire » – Dimanche 5 février L’Escale Tournefeuille Catégories d’Évènement: Haute-Garonne

Théâtre : « Le malade imaginaire » – Dimanche 5 février L’Escale, 5 février 2023, Tournefeuille. Théâtre : « Le malade imaginaire » – Dimanche 5 février Dimanche 5 février, 17h00 L’Escale La dernière pièce de Molière, noire certes, folle surtout ! L’Escale Place Roger Panouse 31170 Tournefeuille Tournefeuille 31170 Haute-Garonne Occitanie Alexis Moati met à profit ce projet pour renouer avec l’homme d’aujourd’hui, adresser cette parole aux jeunes gens. Impliquer le spectateur au coeur du dispositif et jouer en permanence en interaction avec le public, pour qu’il construise le spectacle avec la compagnie !

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-02-05T17:00:00+01:00

2023-02-05T19:00:00+01:00

