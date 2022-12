Spectacle : « Deleuze/Hendrix » – Dimanche 15 janvier L’Escale Tournefeuille Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Spectacle : « Deleuze/Hendrix » – Dimanche 15 janvier L’Escale, 15 janvier 2023, Tournefeuille. Spectacle : « Deleuze/Hendrix » – Dimanche 15 janvier Dimanche 15 janvier 2023, 17h00 L’Escale Pour cette création, le chorégraphe internationalement reconnu et primé Angelin Preljocaj manifeste son attrait pour les thématiques liées à la transcendance des corps L’Escale Place Roger Panouse 31170 Tournefeuille Tournefeuille 31170 Haute-Garonne Occitanie Pour cette création, le chorégraphe internationalement reconnu et primé Angelin Preljocaj manifeste son attrait pour les thématiques liées à la transcendance des corps, en s’appuyant sur les archives sonores de l’enseignement de Gilles Deleuze à Vincennes dans les années 80, qui aborde avec humour et pertinence les réflexions spinozistes autour de la question du corps et du mouvement dans l’Éthique.

La voix enregistrée de Gilles Deleuze et son propos substantiel, vient s’intriquer avec la musique puissante, sensuelle et révolutionnaire de Jimi Hendrix pour entrer en résonance avec elle.

Aujourd’hui composé de 24 danseurs permanents, le Ballet Preljocaj est installé depuis octobre 2006 au Pavillon Noir à Aix-en-Provence, un lieu entièrement dédié à la danse. Durée 1h15

A partir de 12 ans

19/16/12€

