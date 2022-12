La musique anglaise : du Baroque à la Pop – Les 10 et 11 janvier L’Escale, 10 janvier 2023, Tournefeuille.

Orchestre de Chambre de Toulouse

L'Escale Place Roger Panouse 31170 Tournefeuille

Le trio « national » Purcell-ShakespeareDryden propose une voie originale, mais puisque l’allemand Haendel est célèbre et talentueux, le voilà Anglais, dès 1726, puis maître de musique des princesses royales !

Puis voilà le 20ème siècle et les années 60. L’Angleterre des Beatles donne à nouveau le ton, et Queen leur succède, n’hésitant pas à emprunter le langage musical classique.

Pays de tradition et de grande modernité, voilà l’Angleterre !

H. Purcell (1659-1695) Chaconne

G. Friedrich Haendel (1685- 1759) Concerto grosso op 6 n° 4

E. Elgar (1857-1934) Salut d’Amour

Benjamin Britten (1913-1976) Simple Symphony

Queen (1970) Bohemian Rhapsody / We will rock you / Another one bites the

dust / We are the champions

The Beatles (1960) Eleanor Rigby

Tout public

Durée 1 h 30

Tarifs Plein 27 € / Tournefeuillais 22 € / – de 26 ans 5 €



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-01-10T20:30:00+01:00

2023-01-11T22:00:00+01:00