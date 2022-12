Spectacle : « Un contre un » – Dimanche 8 janvier L’Escale Tournefeuille Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Spectacle : « Un contre un » – Dimanche 8 janvier L’Escale, 8 janvier 2023, Tournefeuille. Spectacle : « Un contre un » – Dimanche 8 janvier Dimanche 8 janvier 2023, 17h00 L’Escale Sur un ton tragicomique, le spectacle raconte autrement le rapport à l’enfance et à la jeunesse… L’Escale Place Roger Panouse 31170 Tournefeuille Tournefeuille 31170 Haute-Garonne Occitanie Sur un ton tragicomique, le spectacle raconte autrement le rapport à l’enfance et à la jeunesse, la place des uns, des autres, l’un près de l’autre, face à l’autre, et évoque la quête de soi, l’émancipation, sans se retourner !

