La Grainerie présente « Mon nom est Hor » par PSIRC – Samedi 26 novembre L’Escale, 26 novembre 2022, Tournefeuille.

La Grainerie présente « Mon nom est Hor » par PSIRC – Samedi 26 novembre Samedi 26 novembre, 20h30 L’Escale

Sur réservation

“L’ombre doit sa naissance à la lumière” John Gay

L’Escale Place Roger Panouse 31170 Tournefeuille Tournefeuille 31170 Haute-Garonne Occitanie [{« link »: « http://www.psirc.net/ »}]

Mon nom est Hor est une histoire basée sur des faits réels, interprétée par Wanja (le grand et fort) et Adrià (le petit et agile).

Lassés de lire des réflexions philosophiques et postmodernes sur la société actuelle, ils partent en excursion dans un coin que Wanja connaît très bien pour y avoir grandi. Ils découvrent par hasard une immense grotte que Wanja, curieusement, ne connaît pas.

L’obscurité, la perte du sens de l’espace et du temps, le silence le plus absolu et la sensation de délire font de leur expérience dans la grotte, un temple, un théâtre, un miroir à l’intérieur du miroir.

En partenariat avec le festival Marionnettissimo.

DISTRIBUTION

Artistes sur scène: Wanja Kahlert, Adrià Montaña

Idée originale: Wanja Kahlert, Adrià Montaña

Création et dramaturgie: Wanja Kahlert, Adrià Montaña, Rolando San Martín

Mise en scène: Rolando San Martín

Marionnettes: Wanja Kahlert

Création son: Wanja Kahlert, Adrià Montaña,Rolando San Martín

Montage son: Wanja Kahlert

Lumière: Carlos Ferrer, Wanja Kahlert, Adrià Montaña, Rolando San Martín

Scénographie: Adrià Montaña et Wanja Kahlert

Régie son et lumière: Guillem Gelabert

Chargée de diffusion: Amélia Bautista Coproduction Mercat de les Flors

17/13€

L’Escale – Tournefeuille

création 2018

À partir de 8 ans

1h10

psirc.net



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-11-26T20:30:00+01:00

2022-11-26T22:00:00+01:00