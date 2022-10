AKZAK L’impatience dune jeunesse reliée L’Escale Tournefeuille Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Spectacle de danse d’Héla Fattoumi et Eric Lamoureux dans le cadre du festival Neufneuf à l’initiative de la cie Samuel Mathieu handicap visuel;handicap moteur vi;mi L’Escale Place Roger Panouse 31170 Tournefeuille Tournefeuille 31170 Haute-Garonne Occitanie AKZAK est la dernière création de Héla Fattoumi et Eric Lamoureux.

AKZAK vient du terme turc aksak qui signifie « à contretemps » dans la

musique ottomane. Ici, le contretemps est à entendre au sens propre

comme au sens figuré. Ce sont les identités multiples des

chorégraphes et interprètes, autant de corps mâtinés de cultures aux potentiels singuliers.

Le rythme est au coeur de cette création ; le rythme des corps dansants et chantants, le rythme de la lumière, le rythme de la musique créée en live

par Xavier Desandre Navarre, percussionniste virtuose. Chorégraphie Héla Fattoumi, Éric Lamoureux

En collaboration avec les danseurs Juliette Bouissou,

Meriem Bouajaja, Mohamed Chniti, Chourouk El Mahati,

Mohamed Fouad, Adama Gnissi, Senda Jebali,

Mohamed Lamqayssi, Johanna Mandonnet

Composition et interprétation musicale Xavier Desandre Navarre

Collaborateur artistique Stéphane Pauvret

Assistante chorégraphique Johanna Mandonnet

Création lumières Jimmy Boury

Costumes Gwendoline Bouget

Assistée de Bérénice Fischer

Direction technique Thierry Meyer

Régie lumières Manon Bongeot

Régie son Valentin Maugain viadanse.com | neufneuf.eu

