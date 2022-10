Îles L’Escale, 16 novembre 2022, Tournefeuille.

Îles Mercredi 16 novembre, 20h30 L’Escale

15/13/10€

Nouveau spectacle de la cie Pulcinella handicap visuel;handicap moteur vi;mi

L’Escale Place Roger Panouse 31170 Tournefeuille Tournefeuille 31170 Haute-Garonne Occitanie

Ferdinand Doumerc, saxophoniste du quartet

de jazz Pulcinella, se tourne vers les arts visuels

en s’associant à la dessinatrice-peintre-autrice

de BD Audrey Spiry pour inventer une

traversée musicale et visuelle autour

d’îles singulières. Un voyage poétique

aux multiples escales dans lequel

on retrouve également Csaba

Palotaï à la guitare électrique

et Rébecca Féron à la harpe

électroacoustique.

Entre musique, dessin,

projections et textes parlés,

cette Odyssée 2.0 nous

plonge dans un intense périple

maritime. Une exploration

poétique basée sur les histoires

extraordinaires d’îles extraordinaires.

Une traversée où chaque

étape est une question, un poème,

un récit, une émotion, où chaque

spectateur est invité à faire son

propre voyage.

Une véritable réflexion sur le monde,

sur notre rapport aux autres

et sur nous-même.

Un projet de Ferdinand Doumerc et Audrey Spiry

Composition musicale Ferdinand Doumerc

Création visuelle Audrey Spiry

Mise en scène Marjolaine Karlin

Avec Ferdinand Doumerc Saxophone, flûte, métallophone /

Rébecca Féron Harpe électro-acoustique / Csaba Palotaï Guitare

électrique / Audrey Spiry Peinture, illustration, vidéo

Ecriture, dramaturgie Marjolaine Karlin

Création lumières Didier Glibert

Environnement sonore et vidéo George Dyson

Accessoires et effets spéciaux Julien Farto

pulcinellamusic.com



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-11-16T20:30:00+01:00

2022-11-16T21:45:00+01:00

Audrey Spiry